Італія

На дискваліфікації проблеми гравця можуть не закінчитися.

Аргентинський лівий вінгер Алехандро "Папу" Гомес може втратити титул чемпіона світу, отриманий у складі своєї збірної у Катарі, а також звання одного з переможців Ліги Європи у складі іспанської Севільї, повідомляє Relevo.

Гравець італійської Монци може бути не тільки дискваліфікований на два роки, але ще і втратити дві золоті медалі. У той же час, його збірна і колишній клуб нічим не ризикують, так як 11 стаття регламенту Всесвітнього антидопінгового кодексу вказує на те, що команда може бути позбавлена титулу тільки якщо більше двох її членів порушили правила.

Тим не менш, втрата медалей загрожує Гомесу тільки у разі того, якщо санкція щодо нього буде застосована з дати скоєного порушення, а саме з листопада 2022 року. Станом на зараз, все вказує на те, що аргентинець не повідомив про вживання забороненої речовини, що сильно ускладнює теоретично можливий процес виправдання гравця.

Нагадаємо, через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил Гомес може завершити кар'єру.