Італія

Завершився перший поєдинок 9-го туру чемпіонату Італії.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Верона приймала Наполі на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Неаполітанці досягли комфортної переваги ще у першому таймі завдяки голам Політано та Кварацхелії. У другій половині зустрічі грузин відзначився дублем, а господарі поля відповіли лише результативним ударом Лазовича, який вийшов з лави запасних.

Таким чином, Верона збільшила свою серію без перемог до 7 матчів. Тим часом неаполітанці не програють на виїзді у Серії А вже протягом 6 поєдинків.

Верона — Наполі 1:3

Голи: Лазович, 60 — Політано, 27, Кварацхелія, 43, 55

Попередження: Маньяні, 37, Фараоні, 45, Бонаццолі, 65 — Руї, 45, Ліндстрьом, 81

Верона: Монтіпо — Маньяні, Давідович, Аміоне (Терраччано, 46) — Фараоні, Онгла, Сердар (Лазович, 46), Дойг (Чачуа, 63) — Нгонге (Бонаццолі, 46), Джурич (Анрі, 78), Фолоруншо

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї (Дзанолі, 67) — Каюсте, Лоботка, Зелінські (Гаетано, 84) — Політано (Дзербін, 84), Распадорі (Сімеоне, 67), Кварацхелія (Ліндстрьом, 76)