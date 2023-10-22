Італія

Український півзахисник отримав місце в старті Дженоа.

В рамках дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Дженоа зіграє на виїзді проти Аталанти.

Тренерський штаб Альберто Джилардіно довірив місце в стартовому складі українському півзахиснику Руслану Маліновському.

Зазначимо, що в цьому сезоні 30-річний футболіст відіграв шість матчів за Дженоа, в яких отримав два попередження.

Український півзахисник раніше виступав за Аталанту, проте покинув її через конфлікт з Джан Пьеро Гасперіні — головним тренером команди.

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 19:00 за київським часом. Стежте за основними подіями гри на нашому сайті.