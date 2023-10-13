Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Дженоа знову зможе зіграти за "синьо-жовтих".

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не був викликаний до лав своєї національної збірної на вересневі матчі, але зараз головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров повернув гравця у заявку.

На пресконференції напередодні матчу відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії Ребров пояснив своє рішення повернути Маліновського до складу збірної України.

"Я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору національної збірної з великим задоволенням. Немає різниці — був він на минулому зборі чи ні. Як я вже пояснював, минулого разу він не був викликаний, оскільки взагалі не мав практики. Зараз він багато грає, допомагає Дженоа, тому заслуговує на виклик до збірної України", — сказав головний тренер.

Атакуючий півзахисник генуезьких "грифонів" у попередніх двох жовтневих турах Серії А з'являвся у стартовому складі.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом. Слідкувати за грою Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.