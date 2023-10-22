Італія

Гравець прокоментував ситуацію із допінговим скандалом.

Алехандро Гомес прокоментував ситуацію із допінговим скандалом - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"1) Я підтверджую, що отримав повідомлення від іспанської антидопінгової комісії про те, що моя ліцензія призупинена на два роки. 2) Я завжди не просто суворо дотримувався всіх правил, але й виступав рішучим захисником чистого спорту та спортивної поведінки, категорично засуджуючи будь-які форми допінгу.

3) Я ніколи не покладався і не збираюся покладатися на заборонену практику. 4) Ймовірне порушення пов’язане з наявністю в моєму організмі тербуталіну було від того, що я випадково проковтнув його разом із ложкою сиропу від кашлю для свого сина. Важливо уточнити, що тербуталін дозволений професійним спортсменам і жодним чином не покращує результативність у футболі.

5) Не вдаючись у ситуацію, я попросив своїх адвокатів розглянути припущення про те, що дисциплінарна справа розглядалася не відповідно до норм. 6) Нарешті я хочу подякувати всім тим, хто виявив мені прихильність і підтримку в ці важкі моменти мого професійного життя".

Алехандро звинувачується у вживанні допінгу, через що його можуть позбавити медалей чемпіона світу та переможця Ліги Європи.