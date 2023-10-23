Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні туринський Ювентус обіграв Мілан у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятого туру італійської Серії A.

Мілан — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "б’янконері" Адрієн Рабьо поділився враженнями від побаченого на полі.

"Перемога, яка має велике значення для нас. Ми хотіли показати, що ми все ще перебуваємо в конкурентній боротьбі, і в нас є мета фінішувати серед найкращих команд країни. Це можна зробити виключно за допомоги таких ігор, як сьогоднішня.

Настрій у команди був хороший, ми не поступались жодним сантиметром поля. Особисто я щасливий, що одягнув капітанську пов'язку, бо люблю цей клуб і його історію. Я тут уже п'ятий рік, це велика честь для мене.

Зараз ми не збираємось складати зброї, бо чемпіонат триватиме ще достатньо довго, але з таким настроєм, я вірю в наш успіх.

Локателлі сказав мені сьогодні перед грою, що він колись давно забивав у ворота Юве, а сьогодні був саме той момент, коли він хотів відповісти.

Аллегрі? Тренер завжди хоче викластись на 100%. Він дає нам багато енергії, дуже хороший мотиватор.

Цю перемогу також хотів би присвятити Ніколо Фаджолі та Даніло, які перебували на трибунах", — заявив французький виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Верони.