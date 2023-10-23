Півзахисник Ювентуса прокоментував перемогу над Міланом.
Адрієн Рабьо, Getty Images
23 жовтня 2023, 08:51
Напередодні туринський Ювентус обіграв Мілан у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятого туру італійської Серії A.
Мілан — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри півзахисник "б’янконері" Адрієн Рабьо поділився враженнями від побаченого на полі.
"Перемога, яка має велике значення для нас. Ми хотіли показати, що ми все ще перебуваємо в конкурентній боротьбі, і в нас є мета фінішувати серед найкращих команд країни. Це можна зробити виключно за допомоги таких ігор, як сьогоднішня.
Настрій у команди був хороший, ми не поступались жодним сантиметром поля. Особисто я щасливий, що одягнув капітанську пов'язку, бо люблю цей клуб і його історію. Я тут уже п'ятий рік, це велика честь для мене.
Зараз ми не збираємось складати зброї, бо чемпіонат триватиме ще достатньо довго, але з таким настроєм, я вірю в наш успіх.
Локателлі сказав мені сьогодні перед грою, що він колись давно забивав у ворота Юве, а сьогодні був саме той момент, коли він хотів відповісти.
Аллегрі? Тренер завжди хоче викластись на 100%. Він дає нам багато енергії, дуже хороший мотиватор.
Цю перемогу також хотів би присвятити Ніколо Фаджолі та Даніло, які перебували на трибунах", — заявив французький виконавець.
У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Верони.