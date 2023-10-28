Завершився матч чемпіонату Італії.
Сассуоло - Болонья - Getty Images
28 жовтня 2023, 17:56
Сассуоло не зміг вдома переграти Болонью. На перших хвилинах Джошуа Зіркзе відкрив рахунок, проте перед перервою його зрівняв Даніель Болока.
Сассуоло знаходиться на 14-му місці. Болонья посідає 7 сходинку.
Сассуоло — Болонья — 1:1
Голи: Болока, 44 — Зіркзе, 3
Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі, Вінья (Педерсен, 89) — Болока, Торстведт (Рачич, 59) — Берарді, Байрамі (Вольпато, 72), Лор'єнте (Конрадсен, 72) — Пінамонті (Дефрель, 88)
Болонья: Скорупськи — Де Сільвестрі (Пош, 46), Боніфаці, Калафіорі, Лікоянніс (Крістіансен, 63) — Ебішер (Ель-Аззузі, 69, Моро, 84), Фройлер — Орсоліні, Фергюсон, Салемакерс (Ндоє, 63) — Зіркзе
Попередження: Берарді — Лікоянніс, Ель-Аззузі