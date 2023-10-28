Італія

Завершився ще один поєдинок 10-го туру чемпіонату Італії.

У рамках десятого туру італійської Серії А Лечче приймав Торіно на Стадіо Віа дель Маре.

Туринці вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки голу захисника Бонджорно. У другій половині зустрічі їм вдалося втримати здобуту перевагу та поїхати з Лечче з трьома набраними очками.

Лечче — Торіно 0:1

Гол: Бонджорно, 41

Попередження: Жандре, 35, Рафья, 40, Галло, 78 — Гінейтіс, 10, Лінетті, 26, Лазаро, 35, Родрігес, 71, Тамез, 90+4

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 81) — Рафья (Уден, 56), Рамадані, Гонсалес — Альмквіст (Стрефецца, 56), Крстович (Пікколі, 62), Банда (Сансоне, 62)

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Бонджорно, Родрігес — Белланова (Зіма, 90+6), Річчі (Тамез, 82), Лінетті, Гінейтіс (Ілич, 82), Лазаро — Санабрія, Пеллегрі (Сапата, 64)

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, відбудеться ще один матч чемпіонату Італії — Ювентус прийматиме Верону. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде за посиланням.