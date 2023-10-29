Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 21:45.
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29 жовтня 2023, 00:35
У черговому турі чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі приймав Верону.
Колектив Массіміліано Аллегрі зумів вирвати перемогу на 97-й хвилині гри завдяки влучному удару від Андреа Камб'ясо.
Огляд матчу:
Ювентус - Верона 1:0
Гол: Камб'ясо, 90+7.
Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Ругані (Йилдиз 87), Веа (Міретті 46), Локателлі, Макенні, Рабіо, Костич (Камб'ясо 62), Влахович (Мілік 81), Кін (К'єза 62).
Верона: Монтіпо, Ф. Терраччьяно (Коппола 90+6), Давідович, Маньяні, Фараоні (Чачуа 73), Хонгла (Суслов 73), Фолоруншо, Дойг (Лазович 73), Дуда, Бонаццолі (Сердар 84), Джурич.
Попередження: Ругані 40, Кін 56, Камб'ясо 90+7 — Джурич 38, Фолоруншо 50.