Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 21:45.

У поєдинку десятого туру італійської Серії A туринський Ювентус на власному полі переграв Верону.

Господарі мали відчутну перевагу впродовж усього протистояння, однак із забитими м’ячами в них якось не складалось.

У другому таймі Юве завдав по воротах суперників близько 20 ударів, проте результативним із них став тільки останній — від Андреа Камб’язо аж на сьомій хвилині компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Верона в 10 турі італійської Серії A:

Ювентус — Верона 1:0

Гол: Камб’язо, 90+7.

Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Ругані (Йилдиз 87), Веа (Міретті 46), Локателлі, Макенні, Рабіо, Костич (Камб'ясо 62), Влахович (Мілік 81), Кін (К'єза 62).

Верона: Монтіпо, Ф. Терраччьяно (Коппола 90+6), Давідович, Маньяні, Фараоні (Чачуа 73), Хонгла (Суслов 73), Фолоруншо, Дойг (Лазович 73), Дуда, Бонаццолі (Сердар 84), Джурич.

Попередження: Ругані 40, Кін 56, Камб'ясо 90+7 — Джурич 38, Фолоруншо 50.