Захисники Мілана П'єр Калулу та Марко Пеллегріно отримали серйозні травми, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, обидва вибули на тривалий термін. Француз серйозно пошкодив м'яз стегна лівої ноги — його прооперують. У аргентинця перелом кістки п'яти стопи лівої ноги — його лікуватимуть консервативними методами.

Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.

Раніше повідомлялось, що Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів.