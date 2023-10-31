Італія

Футболісти не допоможуть Мілану.

Захисники Мілана П'єр Калулу та Марко Пеллегріно отримали серйозні травми, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, обидва вибули на тривалий термін. Француз серйозно пошкодив м'яз стегна лівої ноги — його прооперують. У аргентинця перелом кістки п'яти стопи лівої ноги — його лікуватимуть консервативними методами.

Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.

Раніше повідомлялось, що Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів.