Футболісти не допоможуть Мілану.
П'ЄР КАЛУЛУ, GETTY IMAGES
31 жовтня 2023, 15:55
Захисники Мілана П'єр Калулу та Марко Пеллегріно отримали серйозні травми, повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, обидва вибули на тривалий термін. Француз серйозно пошкодив м'яз стегна лівої ноги — його прооперують. У аргентинця перелом кістки п'яти стопи лівої ноги — його лікуватимуть консервативними методами.
Наразі Мілан йде четвертим у таблиці групи F, набравши два очки у трьох поєдинках. У Серії А "россонері" посідають третю сходинку після десяти турів, відстаючи від Інтера та Ювентуса.
Раніше повідомлялось, що Мілан звільнить Піолі у разі невиходу з групи Ліги чемпіонів.