Італія

Український хавбек з'явився на полі в додатковий час, і вже за дві хвилини записав на свій рахунок результативну передвчу.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа приймала на своєму полі Реджану, яка є представником другого за силою дивізіону країни.

В основний час команди обмінялися забитими м'ячами, але не змогли визначити переможця, тому поєдинок перейшов в овертайми за рахунку 1:1.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі на 97-ій хвилині, і вже через дві хвилини він ефектно асистував у моменті з голом Гудмундссона, який у підсумку і став переможним для "грифонів" — 2:1.

Гудмундссон, 99 - Варела Джаманка, 37

— Реджана 2:1Хапс, 53,