Український хавбек з'явився на полі в додатковий час, і вже за дві хвилини записав на свій рахунок результативну передвчу.
Руслан Маліновський, getty images
01 листопада 2023, 18:44
У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа приймала на своєму полі Реджану, яка є представником другого за силою дивізіону країни.
В основний час команди обмінялися забитими м'ячами, але не змогли визначити переможця, тому поєдинок перейшов в овертайми за рахунку 1:1.
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі на 97-ій хвилині, і вже через дві хвилини він ефектно асистував у моменті з голом Гудмундссона, який у підсумку і став переможним для "грифонів" — 2:1.
Дженоа
— Реджана 2:1
Голи:
Хапс, 53, Гудмундссон, 99 - Варела Джаманка, 37