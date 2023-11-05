Італія

Невтішна статистика для команди Піолі.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі мінімально програв аутсайдеру Серії А Удінезе (0:1).

Для "россонері" це друга поспіль домашня поразка без забитих голів. Такого не траплялося вже 11 років.

У серпні-вересні 2012 року Мілан поступився на Сан-Сіро Сампдорії (0:1) та Аталанте (0:1). Тоді команду очолював нинішній головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі. За підсумками того сезону, "дияволи" посіли третє місце у Серії А.

Раніше, головний тренер Мілана прокоментував невдалу гру проти Удінезе.