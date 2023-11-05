Італія

Колектив Жозе Моурінью зумів відігратися наприкінці зустрічі.

У рамках одинадцятого туру Серії А Рома на своєму полі приймала Лечче.

На 5-й хвилині гри Ромелу Лукаку не зумів реалізувати пенальті.

На 72-й хвилині гри Лечче вийшов уперед зусиллями Альмквіста.

Все йшло до перемоги Лечче, проте голи Азмуна і Лукаку в компенсований час дозволили Ромі уникнути поразки і набрати три очки.

Рома - Лечче 2:1

Голи: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 — Алмквіст 72.

Рома: Патрісіу, Манчіні (Крістіансен 78), Льоренте, Ндіка, Карсдорп (Залевські 78), Бове (Ренату Саншеш 70), Крістанте, Ауар (Азмун 73), Ель-Шаараві (Белотті 78), Дібала, Лукаку.

Лечче: Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Доргу (Галло 62), Каба, Рамадані, Рафія (Х. Гонсалес 62), Алмквіст (Туба 80), Крстович (Пікколі 80), Банда (Стрефецца 74).

Попередження: Ренату Саншеш 76, Льоренте 89, Лукаку 90+5 – Банда 17, Доргу 27, Рамадані 77, Туба 81, Стрефецца 87.

Нереалізований пенальті: Лукаку, 5 (воротар).