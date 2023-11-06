Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Фіорентиною.

Туринський Ювентус напередодні в рамках одинадцятого туру італійської Серії A здобув мінімальну перемогу на полі Фіорентини.

Фіорентина — Ювентус 0:1 Відео голу та огляд матчу Cерії А

Після завершення гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Грати на цій арені завжди важко, бо Фіорентина багато рухається полем і змушує вас грати в такий футбол, як той, у який ми грали сьогодні. Більше того, вони спокушають вас розщеплювати власну гру на окремі моменти, тому що вони грають з великою кількістю елементів пресингу значно вище лінії м’яча. У цьому випадку вони знають, як ставати дійсно небезпечними. У другому таймі, як би там не було, ми не мали дійсно великих моментів.

Кін цього вечора провів дійсно хорошу гру, але Мілік і Влахович також були дуже важливі для перемоги. Також я радий за Фабіо Міретті, якого часто критикують за його виступи, але я знаю, що він володіє важливими якостями та має правильний менталітет.

Ругані був дуже спокійним, у нього завжди все виходить за таких умов, Гатті росте, він приймає виходи один на один, і йому ще є куди рости.

Чемпіонат? Я все ще вважаю, що Інтер, Мілан і Наполі попереду нас у контексті чемпіонських перегонів, і ми повинні ставитись до них із великою повагою. Але я бачу правильний настрій у команді.

У цих двох останніх переможних матчах ми показали різні якісні моменти: минулого тижня — хорошу технічну гру, сьогодні — страждання. Нам ще є над чим працювати, наприклад, коли ми виходимо в контратаки два на два.

Матч проти Інтера незабаром? У суботу ми граємо проти Кальярі, і в будь-якому випадку матч проти Інтера на той момент для нас нічого не означатиме, окрім престижу: ще рано говорити про нього.

Однак я знаю, що в мене є хороша команда, які дійсно хочуть вдосконалюватись", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти сардинського Кальярі.