Україна

Черкаський колектив здолав кризових луганців.

В матчі 14-го туру УПЛ Зоря приймала ЛНЗ на стадіоні Скіф у Львові.

Номінальні гості повністю переграли суперника, що й засвідчив рахунок на табло після першого тайму. На 6-ій хвилині свій гол забив Пасіч.

У другій половині зустрічі картина матчу не змінилась, а наприкінці тайму луганці забили. Алефіренко опинився в потрібний час і в потрібному місці, зрівнявши рахунок на 88-ій хвилині.

Але захист Зорі продовжує дивувати. Не пройшло й хвилини як команда знову пропустила. Пасіч оформив дубль і, як наслідок, перемогу для своєї команди.

Зоря після відставки Кривенцова продовжує відчувати проблеми та перебуває в зоні перехідних матчів. ЛНЗ на десятій сходинці.

Зоря — ЛНЗ 1:2

Голи: Алефіренко 88 — Пасіч 7, Пасіч 89

Зоря: Турбаєвський — Данченко (Горбач, 46), Джордан, Батагов, Снурніцин — Дришлюк (Жан Клод, 67) — Антюх, Нагнійний (Мішнев, 56), Мічин (Волошин, 56, Чурко, 78), Алефіренко — Герреро

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Селін (Насонов, 56), Рибалка (Банада, 81), Ковальов, Норенков – Олійник (Прядун, 86), Бойко – С. Шестаков (Тищенко, 81), Хобленко (Савін, 81), Г. Пасіч

Попередження: Снурніцин, 63, Дришлюк, 64, Жад Клод, 76, Горбач, 90+3 — Насонов, 74, Пеньков, 90