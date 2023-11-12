Україна

Реакція віцепрезидента Кривбасу на поведінку Олександра Шовковського після матчу УПЛ.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував відсутність на післяматчевому флешінтерв'ю тренера київського Динамо Олександра Шовковського.

"Поки ми говоритимемо, хто в пулі, а хто ні, то в нас не буде єдиного українського футболу. Коли вся країна об'єдналася, разом захищаємо країну від ворога, ділити когось на пули – це останнє, що ми повинні робити.

Тому я ще раз звертаюся до всіх, об'єднуймось, змінюймо наш футбол на краще, робімо його кращим, щоб після матчів у нас були позитивні емоції. Коли команда програє по грі – то все зрозуміло, а коли гра йде поза полем – то це не дуже личить нам", — сказав Гагарін в коментарі ютуб-каналу Кривбасу.

Звіт про матч читайте на нашому сайті.