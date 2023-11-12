Тренер киян вирішив не коментувати матч на флешінтерв'ю.
ОЛЕКСАНДР ШОВКОВСЬКИЙ, ФК ДИНАМО КИЇВ
12 листопада 2023, 17:07
Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський відмовився давати флешінтерв'ю після матчу УПЛ проти Кривбасу, в якому його команда здобула впевнену перемогу 2:0.
Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін повідомив, що голова пресслужби киян Андрій Шахов пояснив рішення Шовковського тим, що столична команда не перебуває в єдиному телепулі.
У наступному турі криворізький Кривбас гратиме в гостях у закарпатського Миная, а київське Динамо прийматиме львівський Рух.
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