Україна

Тренер киян вирішив не коментувати матч на флешінтерв'ю.

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський відмовився давати флешінтерв'ю після матчу УПЛ проти Кривбасу, в якому його команда здобула впевнену перемогу 2:0.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін повідомив, що голова пресслужби киян Андрій Шахов пояснив рішення Шовковського тим, що столична команда не перебуває в єдиному телепулі.

У наступному турі криворізький Кривбас гратиме в гостях у закарпатського Миная, а київське Динамо прийматиме львівський Рух.

Звіт про матч читайте на нашому сайті.