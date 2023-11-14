У клубі розраховують на свого вихованця.
Ніколо Фаджолі, Getty Images
14 листопада 2023, 17:58
Туринський Ювентус продовжив контракт з італійським центральним півзахисником Ніколо Фаджолі, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.
Оновлена угода 22-річного гравця розрахована до кінця червня 2028 року. В Ювентусі підкреслили, що продовжують підтримувати Фаджолі.
Нагадаємо, італієць дискваліфікований до середини травня 2024 року через незаконні ставки на футбольні матчі. Повідомлялося, що попри цей скандал його зарплатня буде покращена у новому контракті.