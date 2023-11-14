Італія

У клубі розраховують на свого вихованця.

Туринський Ювентус продовжив контракт з італійським центральним півзахисником Ніколо Фаджолі, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Оновлена угода 22-річного гравця розрахована до кінця червня 2028 року. В Ювентусі підкреслили, що продовжують підтримувати Фаджолі.

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Nicolò extends his stay at Juve! ⚪⚫ — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 14, 2023

Нагадаємо, італієць дискваліфікований до середини травня 2024 року через незаконні ставки на футбольні матчі. Повідомлялося, що попри цей скандал його зарплатня буде покращена у новому контракті.