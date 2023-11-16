Італія

Черговий італійський футболіст перебуває під слідством прокуратури.

Крайній захисник Мілана Алесандро Флоренці став черговим італійським футболістом, якому висунили підозру щодо участі в незаконних азартних іграх, а саме в ставках на спорт у нелегальних букмекерів без ліцензії. Про це повідомляє італійське агентство AGI.

Відзначається, що ситуація 32-річного італійця аналогічна тій, що була в нападника Астон Вілли Ніколо Дзаніоло, центрального півзахисника Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі та центрального півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.

Флоренці звинувачується в участі в незаконних азартних іграх та ставках на спортивні події, через що він буде допитаний туринської прокуратурою найближчими днями.

Нагадаємо, що за нелегальні ставки Тоналі та Фаджолі отримали отримали дискваліфікації на десять та сім місяців відповідно, тоді як випадок Дзаніоло продовжує розглядатися, оскільки він, нібито, використовував нелегальні гемблінг-платформи тільки для гри в покер та блекджек, а не для ставок на спортивні події.