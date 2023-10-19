Італія

Туринці вирішили підтримати свого гравця.

17 жовтня прокуратура Федерації футболу Італії винесла покарання півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі у вигляді дискваліфікації — Ніколо не буде грати сім місяців.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, туринський клуб вирішив підтримати свого молодого футболіста та не зменшувати його зарплатню, хоча міг це зробити.

Зазначимо, що Ніколо Фаджолі буде лікуватись від залежності. Крім того, йому треба буде сплатити штраф у розмірі 12 500 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Погба буде отримувати мінімальну заробітну плату у розмірі двох тисяч євро на місяць.