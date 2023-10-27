Англія

Раніше дискваліфікації за ставки отримали Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі.

Вінгер Астон Вілли та збірної Італії Ніколо Дзаніоло все ще може отримати дискваліфікацію у справі про нелегальні ставки. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний італієць зізнався у розмові з прокурором, що він використовував незаконні платформи для ставок.

Однак футболіст зазначає, що грав лише у покер та блекджек і ніколи не ставив на футбольні матчі.

Тим часом адвокати гравця впевнені, що найближчим часом вся історія проясниться.

Нагадаємо, раніше за нелегальні ставки 10-місячною дискваліфікацією було покарано півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі, а також хавбека Ювентуса Ніколо Фаджолі.