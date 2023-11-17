Італія

Футболіст "росcонері" ставив не на футбольні матчі.

Захисника Мілана Алесандро Флоренці вчора, 16 листопада, допитали у прокуратурі через звинувачення у здійсненні ставок у нелегального букмекера. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 32-річний італієць під час допиту зізнався, що робив ставки на азартні ігри (рулетка) у нелегального букмекера, проте він заперечує, що робив їх на футбольні матчі.

Зазначимо, що за законами Італії про азартні ігри, спортсмен має право здійснювати ставки на будь-який вид спорту, крім свого, але тільки у легального букмекера.

Таким чином, якщо буде доведено, що Флоренці не робив ставок на футбол, італійцю загрожує лише штраф за ставки у нелегальних букмекерів.

Нагадаємо, раніше дискваліфікації за ставки отримали Ніколо Фаджолі та Сандро Тоналі. Також під підозрою перебуває Ніколо Дзаніоло.