Ювентус планує вести перемовини щодо продовження контракту з Федеріко К'єзою - повідомляє Tutto Mercato Web

Федеріко має угоду до літа 2025 року, але може піти безкоштовно, якщо новий контракт не буде узгоджено раніше наступного сезону. 

Однак Ювентус прагне зберегти К’єзу, і може запропонувати короткострокове продовження контракту до літа 2026 року. 

Повідомляється, що К'єзі запропонують таку саму зарплатню, яку він отримує зараз, проте вона може зрости в майбутньому. 

Федеріко є одним з лідерів туринського колективу та збірної Італії, в складі якої він відмітився голом у матчі проти Північної Македонії. 