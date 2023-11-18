Італія

Футболіст може продовжити виступи у туринському колективі.

Ювентус планує вести перемовини щодо продовження контракту з Федеріко К'єзою - повідомляє Tutto Mercato Web.

Федеріко має угоду до літа 2025 року, але може піти безкоштовно, якщо новий контракт не буде узгоджено раніше наступного сезону.

Однак Ювентус прагне зберегти К’єзу, і може запропонувати короткострокове продовження контракту до літа 2026 року.

Повідомляється, що К'єзі запропонують таку саму зарплатню, яку він отримує зараз, проте вона може зрости в майбутньому.

Федеріко є одним з лідерів туринського колективу та збірної Італії, в складі якої він відмітився голом у матчі проти Північної Македонії.