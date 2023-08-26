Італія

Форвард залишиться в Ювентусі.

Італійський нападник туринського Ювентуса Федеріко К’єза через регулярні пошкодження наразі не може вийти на оптимальний рівень власних кондицій.

25-річний виконавець у підсумку під час поточної трансферної кампанії опинився перед складним вибором щодо власного майбутнього.

Із одного боку, на італійця претендував англійський Ліверпуль, а з іншого — французький Парі Сен-Жермен, тоді як представники Саудівської Аравії намагались утворити трикутник пропозицій власними великими грошима.

Але в підсумку всі ці перемовини, як і варіанти з бірмінгемською Астон Віллою та Ньюкаслом раніше, були відхилені за побажанням самого Федеріко.

Таким чином гравець показав свою прихильність Ювентусу, у складі якого вже забив перший гол у сезоні в першому ж матчі проти Удінезе.