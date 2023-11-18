Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 17 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках дев'ятого туру відбору до Євро-2024 у групі С збірна Італії приймала на своєму полі збірну Північної Македонії.

"Скуадра Адзурра" мала здобувати 3 очки, щоб перебувати у більш вигідному становищі перед вирішальною грою проти збірної України, яка відбудеться у понеділок, 20 листопада. Фінальний свисток зафіксував саме найбільш незручний для "синьо-жовтих" результат — у поєдинку з Північною Македонією італійці здобули перемогу, 5 разів відзначившись у воротах свого суперника.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Італія — Північна Македонія у 9 турі відбору до Євро-2024:

Італія — Північна Македонія 5:2

Голи: Дарміан, 17, К’єза, 41, 45+3, Распадорі, 89, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74

На 40-й хвилині Жоржиньйо (Італія) не забив пенальті (воротар)

Італія: Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо (Крістанте, 62), Бонавентура (Фраттезі, 62) — Берарді (Ель Шаараві, 76), Распадорі, К’єза (Дзаніоло, 61)

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв (Ашковські, 46), Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі (Алімі, 63), Адемі (Атанасов, 46) — Аліоські, Барді, Ельмас (Чурлінов, 72) — Міовські (Рістовські, 46)

Попередження: Дзаніоло — Чурлінов, Ашковські, Рістовські, Серафімов