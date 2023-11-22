Італія

Клуб входить в рейтинг найкращих в країні.

Аталанта реєструє прибуток на протязі восьмого року поспіль - повідомляє Calcio e Finanza.

Подібну інформацію було опубліковано на спеціальному самміті, присвяченому аналізу роботі клубів.

Вони завершили червень 2023 року з бонусом у розмірі 5,6 млн євро, що все ще менше порівняно з 6,4 млн євро за сезон до того, головним чином через те, що вони не вийшли в єврокубки, і тому втратили близько 30 мільйонів євро доходу від телевізійних прав.

У 2022-2023 роках загальний дохід бергамського колективу склав 195,4 мільйона євро порівняно з 205,8 мільйона євро роком раніше. Вдається досягати такого результату і завдяки продажам, наприклад, багато команд Європи цікавляться талановитим центральним захисником Джорджо Скальвіні.