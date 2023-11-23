Італія

Орсоліні є важливою складовою доволі вдалих виступів клубу.

Італійський правий вінгер Болоньї Ріккардо Орсоліні отримав травму, через яку може пропустити більше місяця, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

У середу, 22 листопада, після тренування команди, у 26-річного гравця діагностували легку травму підколінного сухожилля. За даними Ді Марціо, пошкодження виявилося серйознішим, ніж передбачалося спочатку.

Швидше за все, Орсоліні пропустить щонайменше 4-5 тижнів, а у гіршому випадку він не з'явиться на полі аж до наступного року. Вінгер точно не допоможе Болоньї у матчах Серії А проти Торіно, Лечче, Салернітани та Роми, а також у матчі Кубка Італії проти Інтера.

У цьому сезоні італієць вже взяв участь у 12 матчах свого клубу у чемпіонаті Італії, відзначившись 4 голами.