Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар Саво Мілошевича після жеребкування плей-оф відбору до Євро.

Головний тренер Боснії та Герцеговини Саво Мілошевич прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024.

"Україна вирізняється серед усіх чотирьох команд у плей-оф своєю якістю і тим, як вона грає. Я особисто зустрічався на полі з багатьма українськими футболістами, тому знаю, про що говорю. Наша перевага в тому, що ми прийматимемо суперника вдома, але побачимо, як складеться ця зустріч.

Подібні матчі завжди складні. Фаворита в цій парі не буде, тому що в одній грі може статися що завгодно. Ми сподіваємося, що до березня всі гравці будуть здорові. Я також бажаю цього й українській команді.

І також надсилаю свої найкращі побажання українському народу.

У Боснії і Герцеговині люди шаленіють від футболу. Він дуже популярний у країні, а національна збірна надзвичайно важлива для людей. Безумовно, на матчі буде повний стадіон і гаряча атмосфера. Ми спробуємо використати це проти вашої команди. Але це буде важка й рівна гра. Можливо, українська команда має трохи більше шансів, але ми постараємося зробити все можливе, щоб пройти далі.

Також я буду радий зустрітися із Сергієм Ребровим. Ми давно з ним не бачилися. Я стежу за його кар'єрою. Знаю, що до цього він працював в ОАЕ. Я бажаю йому всього найкращого, звісно, за винятком нашої гри", — цитує тренера сайт УАФ.

Півфінал відбудеться 21 березня 2024 року, фінал — 26 березня.