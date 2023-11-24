Італія

Італієць жалкує, що 4 роки тому залишив Англію.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі в інтерв'ю виданню La Reppublica розповів, що помилився, залишивши Челсі у 2019 році.

"В Челсі мені було складно зануритися в нетиповий клуб – без спортивного директора – у якому жоден тренер не зміг протриматися понад два роки.

Але протягом останніх місяців я отримував задоволення і був неправий, коли хотів піти не стільки з Челсі, а з АПЛ, де царює унікальна краса. Повернення в Італію було помилкою", – сказав Саррі.

Раніше Саррі заявив, що хотів би завершити кар'єру саме у нинішньому його клубі.