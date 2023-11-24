Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лучано Спаллетті незадоволений розмовами про суддівство у матчі відбору Євро-2024 проти України.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті наполягає на тому, що його футболісти заслужили вийти на Євро-2024 на тлі скандальних суперечок та розмов про непризначений пенальті на останніх хвилинах матчу проти України (0:0).

"Всі кажуть, що ми вкрали кваліфікацію в України. Ми нічого не вкрали, а справді заслужили відбір на чемпіонат Європи.

Епізод з непризначеним пенальті може бути сумнівним, але не таким очевидним, як багато хто говорить. Це розчаровує", – наводить слова Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024. Матч відбудеться 21 березня 2024 року.