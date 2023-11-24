Німеччина

Чемпіон зіграє з аутсайдером.

Головний тренер Кельна Штеффен Баумгарт поділився очікуваннями від матчу 12 туру Бундесліги проти Баварії, який відбудеться сьогодні.

"Баварія — дуже хороша команда, яка допускає мало помилок і використовує їх холоднокровно. Ми гратимемо у свою гру, намагатимемося чинити на них тиск і змушувати їх робити помилки. Ми знаємо, що їх буде не так багато, і тому маємо бути напоготові в ті моменти, коли ми їх допустимо.

Водночас ми маємо виключити свої власні помилки. Я чекаю від хлопців сміливості, вміння брати гру на себе. Це не пов'язано з Баварією, я чекаю на це в кожній грі. Це наш стиль", — наводить слова Баумгарта сайт Кельна.

Матч Кельн — Баварія почнеться сьогодні о 21:30.