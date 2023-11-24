Україна

На всіх поєдинках буде доступна система ВАР.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 15 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема, центральний матч туру між донецьким Шахтарем та житомирським Поліссям обслуговуватиме Ігор Пасхал, а за системою ВАР стежитиме Микола Балакін.

Поєдинок між київським Динамо та львівським Рухом довірили Володимиру Новохатньому, а систему ВАР – Юрію Іванову.

Також наголосимо, що на всіх матчах туру буде доступна система ВАР.

УПЛ. 15 тур

24 листопада

19:00. Шахтар – Полісся. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАР – Микола Балакін (Київська обл.)

25 листопада

13:00. Минай – Кривбас. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів)

15:00. Верес – Металіст 1925. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАР – Ярослав Козик (Мукачево)

17:00. Ворскла – ЛНЗ. Полтава. Арбітр – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр ВАР – Олександр Солов’ян (Київська обл.)

26 листопада

15:00. Олександрія – Оболонь. Арбітр – Дмитро Кривушкін (Харків). Арбітр ВАР – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

15:00. Динамо – Рух. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.)

27 листопада

17:00. Дніпро-1 – Чорноморець. Арбітр – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Нагадаємо, матч між луганською Зорею та Колосом було перенесено через гру луганчан у Лізі конференцій.