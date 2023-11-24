Італія

Габріеле Гравіна розповів про свої емоції після того, як дізнався, що Роберто Манчіні вирішив залишити національну команду.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна прокоментував відхід Роберто Манчіні з посади головного тренера італійської збірної, щоб очолити національну команду Саудівської Аравії.

"Вибір Манчіні розчарував мене не на спортивному, а на людському рівні. Я відчував себе зрадженим, тому що відчував чисті почуття до Роберто, якого завжди вважав другом.

Його відхід став для мене раною, яку я щосили намагаюся залікувати", — наводить слова Гравіни Football-Italia.

Нагадаємо, Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії влітку цього року, а до цього він тренував "адзуррі" з травня 2018 року, принісши тріумф на Євро-2020. Після цього були невдалі кваліфікації на чемпіонати світу в 2018 і 2022 роках.