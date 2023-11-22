Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Думка Ауреліо де Лаурентіса.

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс висловився щодо результату матчу відбору до Євро-2024 між Італією та Україною.

"Італія пограбувала Україну. Вони однозначно повинні були отримати пенальті.

Італія грала краще, ніж більшість разів, коли я бачив матчі національної збірної, і гравці заслужили кваліфікацію на Євро. Україну мотивувала війна, у них була мрія, але вона не втілилася в життя. Знову ж таки, якби все було легко, це було б не мрією", – сказав де Лаурентіс.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.