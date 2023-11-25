Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Італії, який пройде 25 листопада і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі італійської Серії А між собою зіграють Мілан та Фіорентина.

Мілан — Фіорентина

Субота, 25 листопада, 21:45, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Марко Ді Белло

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Мілан втратив Жиру через дискваліфікацію та Окафора через травму, тому Стефано Піолі вирішив вдатися до допомоги 15-річного Франческо Камарде з Прімавери. Камарде забив понад 500 голів за перші 100 ігор за молодіжні команди Мілана. Якщо він дебютує у матчі з Фіорентиною, то стане наймолодшим дебютантом Серії А.

Під керівництвом Вінченцо Італіяно Фіорентіна нестабільна у матчах після міжнародних перерв. На відміну від Мілана, який страждає від кадрового лиха, у "фіалок" справи добрі. Кайоде і Бельтран повернулися минулого тижня, а Бонавентура і Ніко Гонсалес також доступні.

За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.11, а перемога "фіалок" – 3.80. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.45.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес – Лофтус-Чік, Крунич, Рейндерс – Чуквезе, Йович, Пулішич.

Фіорентина: Террачіано – Паризі, Кварта, Міленкович, Бірагі – Артур, Дункан – Гонсалес, Бонавентура, Брекало – Бельтран.

Очні зустрічі

Поточна форма