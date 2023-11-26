Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Італії, який пройде 26 листопада і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі італійської Серії А між собою зіграють Ювентус та Інтер.

Ювентус — Інтер

Неділя, 26 листопада, 21:45, стадіон Альянц, Турін. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Матч має розставити крапки над "i" щодо амбіцій Ювентуса цього сезону. Загалом, позитивним результатом для колективу Массіміліано Аллегрі буде навіть нічия. Зустріч у Турині має велике значення для Ювентуса у турнірній таблиці та й у психології й упевненості у собі.

Існує також ймовірність, що на такий важливий поєдинок Аллегрі випустить Локателлі, хоч Мануель і до кінця ще не готовий.

Гості в особі Інтера зіткнулися з проблемами у захисті, оскільки Павар та Бастоні отримали травми, а Куадрадо та Санчес щойно повернулися після травм. Крім того, чилійський нападник не зміг тренуватися через травму зв'язок. Сімоне Індзагі цілком здатний знайти вирішення цієї проблеми, проте на лаві для запасних у разі чого буде не так багато варіантів.

На думку Індзагі, майбутній поєдинок буде насичений персональними протистояннями, адже команди грають за схожими схемами і цього не уникнути.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит гри: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 2.32, а перемога "б'янконеррі" — 3.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.30.

Орієнтовні склади

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Камбіасо, Маккенні, Рабіо, Міретті, Костиіч — К'єза, Кін.

Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

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