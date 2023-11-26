Італія

Завершився ще один матч 13-го туру чемпіонату Італії.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Кальярі приймав Монцу на стадіоні Юніпол Домус.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Доссени. Вони ж домінували у першому таймі, тож зуміли втримати здобуту перевагу до перерви.

У другій половині поєдинку більш впевнено виглядали вже гості. Це проявилося і у результативному ударі Марича, який вийшов з лави запасних. Його гол був останнім у матчі, зафіксувавши нічию між командами.

FT | 1 punto per parte da #CagliariMonza 🫂 pic.twitter.com/irMf8W6zU2 — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2023

Кальярі — Монца 1:1

Голи: Доссена, 10 — Марич, 61

Попередження: Праті, 42 — Бірінделлі, 48, Мачін, 69

Кальярі: Скуффет — Гольданіга (Орістаніо, 73), Доссена, Хацидіакос — Дзаппа, Макумбу, Праті, Віола (Янкто, 73), Ауджелло (Ацці, 88) — Петанья (Паволетті, 77), Лувумбу (Лападула, 77)

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Кальдірола, А. Карбоні (Марі, 83) — Бірінделлі (Куррія, 57), Пессіна, Гальярдіні, Кіріакопулос — Кольпані (В. Карбоні, 67), Мота (Мачін, 67) — Коломбо (Марич, 57)