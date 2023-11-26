Завершився ще один матч 13-го туру чемпіонату Італії.
Кальярі - Монца, Getty Images
26 листопада 2023, 15:27
У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Кальярі приймав Монцу на стадіоні Юніпол Домус.
Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Доссени. Вони ж домінували у першому таймі, тож зуміли втримати здобуту перевагу до перерви.
У другій половині поєдинку більш впевнено виглядали вже гості. Це проявилося і у результативному ударі Марича, який вийшов з лави запасних. Його гол був останнім у матчі, зафіксувавши нічию між командами.
Кальярі — Монца 1:1
Голи: Доссена, 10 — Марич, 61
Попередження: Праті, 42 — Бірінделлі, 48, Мачін, 69
Кальярі: Скуффет — Гольданіга (Орістаніо, 73), Доссена, Хацидіакос — Дзаппа, Макумбу, Праті, Віола (Янкто, 73), Ауджелло (Ацці, 88) — Петанья (Паволетті, 77), Лувумбу (Лападула, 77)
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Кальдірола, А. Карбоні (Марі, 83) — Бірінделлі (Куррія, 57), Пессіна, Гальярдіні, Кіріакопулос — Кольпані (В. Карбоні, 67), Мота (Мачін, 67) — Коломбо (Марич, 57)