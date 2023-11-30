Італія

Туринці в пошуках підсилення центра півзахисту.

Туринський Ювентус після дискваліфікацій Ніколо Фаджолі та Поля Погба змушений виходити на трансферний ринок в пошуках центрального півзахисника.

Як повідомляє Tuttosport, "Стара сеньора" має намір придбати півзахисника Болоньї та збірної Шотландії Льюїса Фергюсона. Сума потенційного трансферу оцінюється у чотири мільйони євро.

Зазначається, що особисто головний тренер туринського клубу Массиміліано Аллегрі бачить у гравці опцію для посилення центру поля.

Діючий контракт 24-річного шотландця з клубом діє до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік для клубу. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону, Льюїс Фергюсон зіграв за Болонью 14 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.