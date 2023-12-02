Італія

Для 27-річного українця це третя результативна дія у сезоні.

В даний час проходить поєдинок 14 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі приймає Емполі.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли у складі "грифонів" результативним ударом відзначився український хавбек Руслан Маліновський.

Проте на старті другого тайму на поле вийшов ще один українець – Віктор Коваленко, який на 67 хвилині відзначився результативною передачею на Маттео Канчельєрі у складі Емполі.

Для 27-річного українця це була третя результативна дія у сезоні. До цього він забив два м'ячі в п'яти матчах, за які провів на полі лише 79 хвилин.

Слідкувати за основними подіями матчу Дженоа — Емполі можна на Football.ua.