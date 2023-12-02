Для 27-річного українця це третя результативна дія у сезоні.
Віктор Коваленко, Getty Images
02 грудня 2023, 17:45
В даний час проходить поєдинок 14 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі приймає Емполі.
Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли у складі "грифонів" результативним ударом відзначився український хавбек Руслан Маліновський.
Проте на старті другого тайму на поле вийшов ще один українець – Віктор Коваленко, який на 67 хвилині відзначився результативною передачею на Маттео Канчельєрі у складі Емполі.
Для 27-річного українця це була третя результативна дія у сезоні. До цього він забив два м'ячі в п'яти матчах, за які провів на полі лише 79 хвилин.
Слідкувати за основними подіями матчу Дженоа — Емполі можна на Football.ua.