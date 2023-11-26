Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 листопада 2023 року, 16:00.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Фрозіноне вирвав перемогу у Дженоа на Стадіо Беніто Стірпе.

Чудового голу Руслана Маліновського "грифонам" було недостатньо для здобуття хоча б нічийного результату. Український півзахисник провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений Мессіасом.

Генуезці втратили очки у компенсований до другого тайму час — голом відзначився Монтерізі, який раніше вийшов на поле з лави запасних.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрозіноне — Дженоа у 13-му турі італійської Серії A-2023/24:

Фрозіноне — Дженоа 2:1

Голи: Суле, 34, Монтерізі, 90+4 — Маліновський, 38

Попередження: Ойоно, 58, Рейнір, 66 — Вольякко, 6, Сабеллі, 29, Френдруп, 90+1

Фрозіноне: Тураті — Ойоно, Околі, Романьолі, Маркіцца (Монтерізі, 70) — Бурабія (Брешианіні, 62), Барренечеа — Суле, Рейнір (Джеллі, 80), Ібрагімович (Касо, 62) — Шеддіра (К. Жорже, 80)

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Дрегушін, Вольякко (Васкес, 88) — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Гефті, 88), Стротман (Торсбі, 45), Гапс (Гальдамес, 88) — Маліновський (Мессіас, 80), Пушкаш