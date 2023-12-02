30-річний українець відкрив рахунок у матчі Серії А проти Емполі.
Руслан Маліновський, Getty Images
02 грудня 2023, 17:25
В даний час проходить поєдинок 14 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі приймає Емполі.
Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли м'яч на підступах до штрафного майданчика підхопив український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський, який потім класно пробив у дальній кут воріт суперника.
Для 30-річного українця цей гол став другим у другому матчі поспіль. До цього він відзначився голом у ворота Фрозіноне (1:2).
Таким чином, на рахунку Маліновського два забиті м'ячі та два асисти після 13 поєдинків за Дженоа.
Слідкувати за основними подіями матчу Дженоа — Емполі можна на Football.ua.