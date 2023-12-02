Італія

30-річний українець відкрив рахунок у матчі Серії А проти Емполі.

В даний час проходить поєдинок 14 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі приймає Емполі.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли м'яч на підступах до штрафного майданчика підхопив український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський, який потім класно пробив у дальній кут воріт суперника.

Для 30-річного українця цей гол став другим у другому матчі поспіль. До цього він відзначився голом у ворота Фрозіноне (1:2).

Таким чином, на рахунку Маліновського два забиті м'ячі та два асисти після 13 поєдинків за Дженоа.

Слідкувати за основними подіями матчу Дженоа — Емполі можна на Football.ua.