Італія

Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Італії.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Лаціо приймав Кальярі на Стадіо Олімпіко у Римі.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Педро. У ще більш скрутному становищі гості опинилися після прямого вилучення Макумбу. На перерву команди пішли за мінімальної переваги римських "орлів". Відсутністю одного гравця Кальярі Лаціо у другій половині зустрічі так і не зумів скористатися.

Лаціо — Кальярі 1:0

Гол: Педро, 8

Попередження: Хацидіакос, 12

Вилучення: Макумбу, 27

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Хіла, Марушич — Гендузі, Ровелла (Катальді, 46), Альберто (Камада, 56) — Ісаксен (Весіно, 83), Іммобіле (Кастельянос, 70), Педро (Андерсон, 70)

Кальярі: Скуффет — Гольданіга (Нандес, 83), Доссена, Хацидіакос (Сулемана, 32) — Дзаппа, Праті (Паволетті, 88), Віола (Орістаніо, 46), Макумбу, Аззі — Лападула (Лувумбу, 32), Петанья