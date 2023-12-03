Італія

Аргентинський форвард може змінити італійську Серію А на англійську Прем'єр-лігу.

Нападник Ювентуса Матіас Суле, який нині виступає за Фрозіноне на правах оренди, може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє La Gazzette dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного аргентинця зацікавлені одразу два клуби АПЛ — Ньюкасл та Крістал Пелес.

Також зазначається, що обидва клуби готові запропонувати за футболіста близько 20-25 мільйонів євро плюс бонуси, що потенційно має зацікавити "стару синьйору".

Чинний контракт Матіаса розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Суле провів 13 матчів, у яких забив шість м'ячів та віддав одну гольову передачу.