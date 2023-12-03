Італія

Прикра втрата очок команди Мотти.

В рамках 14-го туру італійської Серії А, Лечче Роберто Д'Аверси на Віа дель Маре приймав Болонью Тіаго Мотти.

На 68-й хвилині зустрічі нападник гостей Лікоянніс відкрив рахунок у матчі, вийшовши на заміну десятьма хвилинами раніше. Гра доходила до свого логічного кінця, але в компенсований час Лечче зумів таки вирвати нічию. У господарів відзначився з пенальті Роберто Пікколі, після чого майже відразу пролунав фінальний свисток зустрічі.

Лечче — Болонья 1:1

Голи: Пiкколi 90+9 (пен.) — Лікоянніс 68