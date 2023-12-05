Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2025 року.

Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо розповів про те, що керівництво міланського клубу працює над новою угодою для півзахисника Генріха Мхітаряна.

"Ми хочемо продовжити нашу співпрацю. Ми прискорюємо процес ведення переговорів із Генріхом", — наводить слова Аузіліо журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Чинний контракт 34-річного вірменського хавбека розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Мхітарян провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.