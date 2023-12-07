Італія

"Фіалки" оформили неймовірний порятунок за сім хвилин до кінця основного часу матчу.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Італії Фіорентіна на своєму полі видала неймовірний камбек проти Парми та здобула перемогу у серії післяматчевих пенальті.

Команда із Серії В забезпечила собі комфортну перевагу у два м'ячі у першій половині першого тайму. Спочатку на 21 хвилині голом відзначився Адріан Бернабе, а за дві хвилини у воротах "фіалок" розписався Анж-Йоан Бонні.

На початку другого тайму Фіорентина випустила на поле одразу чотирьох гравців на заміну, але лише наприкінці основного часу матчу їй вдалося врятувати своє становище. Спочатку на 83 хвилині відзначився Мбала Нзола, а через шість хвилин Ріккардо Соттіль реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

У серії післяматчевих пенальті Фіорентина впевнено обіграла Парму з рахунком 4:1.

Таким чином Фіорентина стає ще одним чвертьфіналістом турніру після Лаціо, який напередодні обіграв Дженоа.

Фіорентина - Парма 2:2 (після серії пенальті 4:1)

Голи: Нзола, 83, Соттіль, 89 (з пенальті) — Бернабе, 21, Бонні, 23.