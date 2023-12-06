Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 5 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії римський Лаціо на власному полі мінімально здолав генуезький Дженоа.

Вихід до наступного раунду змагань команді Мауріціо Саррі забезпечив швидкий гол Маттео Гендузі вже на початку першого тайму.

Після цього "орли" через травму втратили нападника Ісаксена, але суперники цим так і не скористались.

На допомогу Дженоа в другому таймі з лави для запасних вийшов Руслан Маліновський, проте й цього забракло для того, щоб бодай влучити в площину воріт суперників після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Дженоа в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Лаціо — Дженоа 1:0

Гол: Гендузі, 5

Лаціо: Проведель — Хюсай, Патрік (Марушич, 65), Хіла, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Катальді, 81), Камада (Башич, 81) — Ісаксен (Андерсон, 27), Касетльянос (Іммобіле, 65), Педро.

Дженоа: Леалі — Вольякко (Фіні, 83), Дрегушин (Де Вінтер, 69), Маттурро (Гапс, 61) — Гефті, Торсбю, Кутлу, Ягелло (Маліновський, 62), Мартін — Гальдамес — Ретегі (Пушкаш, 69).

Попередження: Пеллегріні — Гальдамес, Фіні.