Італія

Аргентинець допоміг Ромі здобути 7 очок у трьох матчах.

Нападник Роми Пауло Дібала був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії у минулому місяці, повідомляє офіційна сторінка Серії А у Twitter.

Протягом листопада 30-річний аргентинець відзначився голом і двома асистами. Римським "вовкам" вдалося вирвати перемогу у Лечче (2:1), поділити очки з Лаціо (0:0) та здолати Удінезе (3:1).

Un mese speciale di Paulo Dybala 🔥



E’ lui l’@EASPORTSFC Player of the Month di Novembre.#FC24 @easportsfcit pic.twitter.com/UGCveDYxpM — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2023

Загалом, на рахунку Дібали 4 голи і 5 асистів у 10 матчах Серії А цього сезону. Серед гравців Роми він має найбільшу кількість результативних дій.