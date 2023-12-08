Аргентинець допоміг Ромі здобути 7 очок у трьох матчах.
Пауло Дібала, Getty Images
08 грудня 2023, 15:43
Нападник Роми Пауло Дібала був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії у минулому місяці, повідомляє офіційна сторінка Серії А у Twitter.
Протягом листопада 30-річний аргентинець відзначився голом і двома асистами. Римським "вовкам" вдалося вирвати перемогу у Лечче (2:1), поділити очки з Лаціо (0:0) та здолати Удінезе (3:1).
Загалом, на рахунку Дібали 4 голи і 5 асистів у 10 матчах Серії А цього сезону. Серед гравців Роми він має найбільшу кількість результативних дій.