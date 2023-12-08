Італія

Француз буде боротися за свою кар'єру.

Адвокати півзахисника туринського Ювентуса Поля Погба не погоджуються з рішенням Антидопінгової прокуратури Італії, плануючи провести переговори з нею про пом'якшення терміну покарання з чотирьох до двох років. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, оточення 30-річного футболіста усвідомлює, що усунення від футболу на чотири роки фактично означає завершення його кар'єри. При цьому підкреслюється, що представники гравця вважають, що два роки усунення від футболу теж занадто суворе покарання, розраховуючи уникнути будь-якої тривалої дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує розірвати контракт з Погба.